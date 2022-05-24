“زوال إسرائيل حقيقة حتمية”.. ندوة حوارية في المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق

دمشق-سانا

بعنوان “زوال إسرائيل حقيقة حتمية” نظمت المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق بالمشاركة مع جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية اليوم ندوة حوارية مع مرور 74 عاماً على نكبة فلسطين.

وأكد الدكتور حميد رضا عصمتي المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية بدمشق أن القضية الفلسطينية محورية في الأمة العربية والإسلامية وأن طريق النضال مستمر ولن تثنيه المؤامرات والعدوان والحصار.

بدوره الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية شدد على أن زوال الكيان الإسرائيلي حتمي لأنه غير شرعي مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحرير آخر شبر من أرضه بدعم محور المقاومة.

من جانبه مدير عام مؤسسة القدس الدولية سورية الدكتور خلف المفتاح بين أن الكيان الإسرائيلي إلى زوال بسبب تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وصموده حتى القضاء على آخر بؤرة استيطانية.

الدكتور تامر مير مصطفى الأكاديمي المختص في مقارنة الأديان لفت إلى أن الكيان الصهيوني كيان مصطنع بالمنطقة ويجب زواله عاجلاً أم آجلاً.

حضر الندوة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وفعاليات اجتماعية ودينية وثقافية.

ريم حشمه

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