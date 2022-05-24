تنفيذ مدرستين وصيانة طرق رئيسية وزراعية في صافيتا

طرطوس-سانا

تواصل الورشات التابعة لمكتب الخدمات الفنية في مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس تنفيذ أعمال صيانة وتعزيل لطرق رئيسية وزراعية إضافة إلى إكساء وتأهيل عدة طرق بقيمة 959 مليون ليرة سورية وإنشاء مدرستين بتكلفة 1.839 مليار ليرة.

وذكر رئيس مكتب الخدمات الفنية المهندس علي يوسف في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات تقوم بأعمال تعزيل وتنظيف جوانب الطرق الزراعية بطول 21 كم لافتاً إلى أن العمل جار على صيانة طرق رئيسية بالمجبول الزفتي بطول 176 كم بقيمة 431 مليون ليرة وتنفيذ وتأهيل عدة طرق منها مشروع تعبيد اقتصادي للطريق الزراعي اليازدية قلع النمر بطول 850 متراً وتعبيد طريق بمنطقة مشتى الحلو حابا ودوير الملوعة بطول 1300 متر إلى جانب تعبيد وإكساء طريق الشماميس الزراعي بطول 1200 متر إلى جانب مشروع تعبيد اقتصادي لطرق في منطقة صافيتا وريفها.

وأشار يوسف الى أنه يتم تنفيذ مشروع إكساء طرق تخدم 30 منزلاً لذوي الشهداء والجرحى بطول 2.7 كم وبقيمة ما يقارب 116 مليون ليرة إلى جانب تنفيذ مشروع جدار استنادي لمعالجة الانهيار بجانب المسيل المائي في قرية سرستان لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ شق وتوسيع وإكساء طريق يخدم المنطقة الصناعية لمدينة صافيتا بطول 940 متراً وبقيمة 386 مليون ليرة إلى جانب تأهيل مكب النفايات لمدينة صافيتا.

وفي قطاع أبنية التعليم أشار يوسف الى أن العمل جار على تنفيذ مدرستين الأولى في قرية دريكيش زريب وتتألف من طابقين وبمساحة طابقية تقدر بـ 420 متراً مربعاً والثانية في صافيتا الغربية بمساحة 1290 متراً مربعاً بمعدل 12 قاعة صفية.

هيبه سليمان

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