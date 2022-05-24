ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في مدينة آبادان الإيرانية إلى 10 قتلى

طهران-سانا

أعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران وحيد شعباني ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى متروبل في مدينة آبادان إلى 10 قتلى و35 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن شعباني قوله في تصريح اليوم: “تم العثور على ثلاث جثث جديدة تحت الأنقاض في الطابق الأول من مبنى متروبل الذي انهار أمس” لافتاً إلى العثور على جثتين آخريين في وقت سابق وإنقاذ عدد من الجرحى.

وأشار شعباني إلى أن الجهود متواصلة لإزالة الأنقاض فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح جراء انهيار جزء من مبنى متروبل المكون من 10 طوابق وكان قيد الإنشاء في مدينة ابادان.

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