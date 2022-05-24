لقاح صيني قابل للاستنشاق يثبت فعاليته كجرعة معززة ضد كورونا

بكين-سانا

كشفت تجربة سريرية أجرتها أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية أن لقاحاً صينياً قابلاً للاستنشاق أثبت فعاليته وأمانه للبالغين كجرعة معززة ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي قولها إن علماء من الأكاديمية بقيادة الباحث تشن وي قاموا بتطوير لقاح بخاخ مضاد لفيروس كورونا قائم على (ناقلات الفيروس الغدي من النوع 5) والذي يتم إعطاؤه عن طريق الاستنشاق عبر الفم.

وأجرى الفريق بالتعاون مع باحثين من مركز مقاطعة جيانغسو للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تجربة عشوائية ومفتوحة وخاضعة للسيطرة لتقييم سلامة اللقاح وقدرته المناعية كجرعة معززة شارك فيها 420 بالغاً تم تطعيمهم بجرعتين إما منخفضة أو عالية من اللقاح القابل للاستنشاق.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تم إعطاؤها الجرعة المخفضة تميزت بتركيز للأجسام المضادة المحايدة بلغ 4ر744 فيما بلغ تركيزها لدى المجموعة عالية الجرعة 1ر714 وذلك بعد 14 يوماً من تلقي الجرعة المعززة.

ويمكن للأجسام المضادة المحايدة التي يسببها اللقاح أن ترتبط بفيروس كورونا وتمنعه من إصابة الخلايا.

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