وزارة الدفاع الروسية: قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تدمر 84 مركز قيادة و463 موقعاً لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية الكازاخستانية: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا منتصف حزيران القادم
2022-05-24
دراكسلير: أميركا تحتل بوقاحة مناطق سورية غنية بالنفط والإعلام الغربي يتجاهل ذلك
2022-05-24
طالبة سورية تفوز بالمركز الثالث في المسابقة الدولية لتلاوة الشعر بلغة الملايو
2022-05-23
وزير الصحة يلتقي عدداً من نظرائه في جنيف ويبحث معهم سبل التعاون الثنائي
2022-05-23
سورية وصربيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
2022-05-23
مباحثات سورية عُمانية حول سبل تنشيط العمل الثقافي المشترك
2022-05-23
المقداد وبيدرسون يبحثان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك
2022-05-22
محليات
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-05-24
هزة أرضية خفيفة في طرطوس
2022-05-23
العشرات يلتحقون بالتسويات المتواصلة في دير الزور وحلب
2022-05-23
إصابة شخصين جراء انفجار قنبلة داخل محل في مدينة مصياف
2022-05-23
إخماد حريق في قرية الدمينة الغربية بريف حمص
2022-05-23
مجلس الشعب يقر مشروع قانون يسمح باتخاذ المعاهد التقانية مراكز إنتاج ويناقش قضايا التعليم العالي
2022-05-23
عودة نشاط العاصفة الغبارية في دير الزور- فيديو
2022-05-23
رياضة
هيرتا برلين يفوز على هامبورغ ويضمن البقاء في الدوري الألماني
2022-05-24
انتخاب صلاح رمضان رئيساً لاتحاد كرة القدم
2022-05-23
وزير الرياضة الروسي: نعمل لإيجاد بدائل لواردات المعدات الرياضية
2022-05-23
ليفربول يعلن أولى صفقاته في الموسم الجديد
2022-05-23
البولندية شفيونتيك إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2022-05-23
تشرين يتأهل إلى نهائي دوري السيدات لكرة السلة
2022-05-23
برشلونة يخسر أمام فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2022-05-23
اقتصاد
مشاركون في معرض (تكنوبيلد)…فرصة للدخول إلى السوق والتعريف بالمنتجات
2022-05-23
المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ عقد
2022-05-23
سورية وصربيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
2022-05-23
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
2022-05-23
مساحة المحاصيل والخضار الصيفية المروية في السويداء تتجاوز خطط زراعتها
2022-05-23
بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة.. ندوة علمية في أكساد
2022-05-23
فلاحو حماة: رفع سعر شراء محصول القمح دافع للتوسع بزراعته
2022-05-23
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الخارجية الكازاخستانية: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا منتصف حزيران القادم
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السهوي: سورية لم تسجل أي حالة بمرض جدري القردة
وزارة الدفاع الروسية: قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تدمر 84 مركز قيادة و463 موقعاً لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني
2022-05-24
2022-05-24
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