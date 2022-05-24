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وزارة الدفاع الروسية: قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تدمر 84 مركز قيادة و463 موقعاً لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني

2022-05-24

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