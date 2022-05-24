بايدن: سياسة الغموض الاستراتيجي حيال تايوان لم تتغير

طوكيو-سانا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سياسة بلاده حيال تايوان والقائمة على “الغموض الاستراتيجي” لم تتغير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله للصحفيين اليوم خلال زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو لدى إجابته عن سؤال بشأن إن كانت سياسة الولايات المتحدة حيال تايوان انتهت أو تغيرت: “لا… لم تتغير السياسة أبداً… أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي أمس”.

ويأتي كلام بايدن بعدما أدلى أمس بتصريحات بشأن استعداد بلاده للتدخل عسكرياً والدفاع عن الجزيرة في مواجهة الصين وهو ما اعتبر من قبل العديد من الأوساط مؤشراً على وجود تغير فيما أعرب عدد من مساعدي بايدن عن صدمتهم إزاء هذه التصريحات التي تتجاوز سياسة الإدارة الأمريكية المعلنة حول الوضع في تايوان.

ورداً على هذه التصريحات جددت الصين أمس تأكيدها الاستعداد للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يتصل بقضية تايوان مشيرة إلى أنه لا مجال للتهاون أو تقديم تنازلات في أمور تتعلق بسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency