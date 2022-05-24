الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 28-15 30-18 32-20 القنيطرة 25-10 26-13 29-15 درعا 30-15 32-18 34-20 السويداء 25-11 27-14 29-16 حمص 26-15 26-17 28-17 حماة 28-17 31-19 32-19 الحسكة 32-19 33-19 35-21 اللاذقية 26-18 26-20 29-22 طرطوس 24-20 24-22 27-23 حلب 28-15 30-17 32-19 إدلب 28-12 31-16 33-19 دير الزور 35-21 35-21 37-24 الرقة 33-18 34-20 36-22

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