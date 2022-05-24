ارتفاع حصيلة هجوم إرهابيي (داعش) على مزارعين بكركوك إلى ستة قتلى

بغداد-سانا

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي لتنظيم (داعش) الذي استهدف مزارعين أثناء عملية الحصاد في محافظة كركوك إلى ستة قتلى.

ونقلت عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان: “إن تنظيم (داعش) الإرهابي أقدم على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلاً الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك ما أدى إلى مقتل 6 من المزارعين أثناء عملية الحصاد لمحصول القمح وحرق حاصدة و3 سيارات ومساحة من المزروعات”.

وأضافت الخلية إن قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثاً عن هذه العناصر الإرهابية.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل فلاحين اثنين خلال الهجوم .

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