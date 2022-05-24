رومانيا.. العثور على حطام طائرة أوكرانية في المياه الإقليمية

بوخارست-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور على طائرة أوكرانية دون طيار في المياه الإقليمية بين مدينتي سولينا وسفانتو جورجي مشيرة إلى أنها لم تكن تحمل أي ذخائر قابلة للانفجار.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “سفينة حربية تابعة للقوات البحرية عثرت على حطام الطائرة دون طيار وسلمتها إلى القوات الجوية لفحصها ولتوضيح الظروف التي أدت إلى الانتهاء بها في المياه الإقليمية الرومانية” مشيراً إلى أنه وفقاً للبيانات الأولية لم يكن على متن الطائرة التي تحمل علامات تعريف البحرية الأوكرانية أسلحة وذخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الاطلاع على البيانات الخاصة بالحركة الجوية في منطقة البحر الأسود يبدو أن الطائرة تحطمت في المجال الجوي الأوكراني على الأرجح في الفترة الواقعة بين السابع والثامن من الشهر الجاري.

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