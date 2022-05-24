غوغل تطور نظارة للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية غوغل عن تطويرها نظارة للترجمة الفورية.

ووفق الموقع الرسمي للشركة فإن النظارة الجديدة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم سواء كانت من خلال محادثة مع شخص آخر او ترجمة نص مكتوب وذلك باستخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمي الانترنت خلال وقت قريب البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

وتعرف تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم باسم الواقع المعزز “إيه آر”.

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