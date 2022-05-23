مقتل 3 عراقيين بهجومين إرهابيين منفصلين بكركوك والموصل

بغداد-سانا

قتل مدنيان اليوم جراء هجوم إرهابي لتنظيم (داعش) في مدينة كركوك شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله: “إن عناصر تنظيم (داعش) قاموا بقتل فلاحين اثنين بهجوم في ناحية تازة” مشيراً إلى أن قوة عسكرية كبيرة بدأت عملية أمنية ضمن ناحية تازة لملاحقة عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي.

كما أعلن المصدر مقتل عنصر في الحشد الشعبي العراقي جراء تصدي لهجوم إرهابي لعناصر تنظيم (داعش) جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

وقتل عنصران من الحشد الشعبي العراقي وأصيب آخر الثلاثاء الماضي جراء هجوم إرهابي لتنظيم (داعش) في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين وسط العراق.

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