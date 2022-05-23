خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 58 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة العمليات قوله: “إن من بين الخروقات أربع هجمات لطائرات تجسسية على حيس وخمسة خروق في الحديدة بقصف مدفعي و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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