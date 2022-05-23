الدفاع الروسية: الأوكرانيون يفخخون حاويات كيميائية خطرة

موسكو-سانا

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن نشر القوات الأوكرانية راجمات صواريخ في مبنى ومستودعات مصنع ليسيتشانسكي للغازات النادرة بعد تفخيخ حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله في تصريح اليوم: إن “وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية نشرت في مبنى ومستودعات لمصنع غازات نادرة راجمات صواريخ وحاويات ملغومة بمواد خطرة كيميائياً واحتجزت العاملين في المصنع والسكان المحليين بالقوة” مشيراً إلى أن القوميين النازيين يطلقون النار بشكل منهجي على مواقع القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية من راجمات الصواريخ من أجل دفعهم للرد بهدف اتهامهم بقتل المدنيين والتسبب بكارثة كيميائية في المدينة.

وأضاف ميزينتسيف: أنه في مدينة غورسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية على طول شارع غاغارين قام القوميون الأوكران بتجهيز مواقع إطلاق نار ومستودعات ذخيرة في حين تم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم وقمع جميع محاولات المدنيين للإخلاء إلى مناطق آمنة.

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