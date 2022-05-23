سلطات أردوغان تعتقل موظفين بالخارجية بذريعة ارتباطهم بمنظمة غولن

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي قرارات اعتقال بحق 53 شخصاً من بينهم خمسة موظفين في وزارة الخارجية بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد في عام 2016.

ونقلت صحيفة زمان التركية اليوم عن نيابة أنقرة قولها: إن “قرارات الاعتقال جاءت على خلفية اتصال الأشخاص المعنين مع أعضاء من المنظمة قبيل وقوع الانقلاب”.

وكانت تقارير ذكرت أن نحو مئة موظف مفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية تم اعتقالهم في العشرين من أيار عام2019 تعرضوا للتعذيب كما قام محامي الدبلوماسيين المعتقلين ونقابة محاماة أنقرة بتوثيق التعذيب الذي تعرض له سبعة دبلوماسيين غير أن نيابة أنقرة أصدرت في السادس من آب عام 2020 قراراً بإغلاق القضية.

وشن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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