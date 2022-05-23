مصرع شخصين وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز بمطعم في أبوظبي

أبوظبي-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب العشرات جراء حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم في منطقة الخالدية بمدينة أبوظبي.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني قولهما: إن المعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث بمنطقة الخالدية بأبوظبي تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين اثنين.

ولفتت مصادر الشرطة والدفاع المدني إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات.

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