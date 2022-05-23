رئيس سلوفينيا يعين روبرت غولوب رئيساً جديداً للوزراء

ليوبليانا-سانا

عين رئيس سلوفينيا بوروت باهور رسمياً اليوم الليبرالي روبرت غولوب رئيساً جديداً للوزراء للبلاد بعد فوزه في انتخابات الشهر الماضي.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أنه من المقرر أن يصوت المشرعون السلوفينيون على تعيين غولوب بمنصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء المقبل كما ستكون هناك حاجة لتصويت منفصل في وقت لاحق لتأييد حكومته.

ويمهد إعلان الرئيس تعيين غولوب الطريق لتشكيل حكومة جديدة في سلوفينيا خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت حركة الحرية بزعامة غولوب فازت بأغلبية ساحقة من المقاعد في الإنتخابات التي أجريت في الرابع والعشرين من نيسان الماضي وهزمت رئيس الوزراء اليميني يانيز جانسا وحزبه الديمقراطي السلوفيني حيث تم تعيين حركة الحرية لتشكيل تحالف مع مجموعات يسار الوسط الأخرى.

بدوره وعد غولوب بإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة في سلوفينيا وتعزيز العدالة الاجتماعية وقال: إنه يهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية بحلول منتصف حزيران المقبل.

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