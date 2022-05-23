تشيجوف: الأوروبيون يستغلون مخزون الحبوب الأوكراني بأنانية

بروكسل-سانا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف من مساعي التكتل لسحب مخزون أوكرانيا من الحبوب دون الاكتراث بمصير الأوكرانيين أنفسهم.

وقال تشيجوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 اليوم: يتخذ الاتحاد الأوروبي الآن كل الإجراءات لسحب مخزون الحبوب من أراضي أوكرانيا ويبدو أنه لا يفكر حقا فيما سيأكله سكان هذا البلد أنفسهم في الموسم المقبل وما سيتمكنون من زرعه.

واعتبر تشيجوف أن ذلك يعكس النهج الأناني الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي والغرب الجماعي ككل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر في وقت سابق أن الانهيار الذي يشهده سوق القمح سببه يعود إلى ما فرضه الغرب من عقوبات وقيود.

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