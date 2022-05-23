تنفيذ خطوط صرف صحي فرعية في درعا بتكلفة ملياري ليرة

درعا-سانا

تواصل الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة درعا بالتعاون مع منظمتي الإسعاف الأولي الدولية والمجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين تنفيذ خطوط صرف صحي فرعية بتكلفة إجمالية تصل إلى ملياري ليرة سورية في كل من بلدات نوى وداعل وانخل ومحجة وخربة غزالة.

وقال مدير عام الشركة المهندس فارس عثمان في تصريح لمراسلة سانا “إن اختيار هذه المدن والبلدات جاء حسب الأولويات حيث يعتمد عدد كبير من سكان هذه المناطق على الجور الفنية وبالتالي هناك تكلفة مالية كبيرة على السكان في نضح هذه الجور فضلاً عن عدد السكان الكبير لهذه المناطق إضافة إلى حماية مصادر مياه الشرب من التلوث مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الخطوط الفرعية خلال شهر من الآن وسيتم وضعها بالخدمة على الفور.

وفي سياق متصل بين عثمان أن الشركة أعدت دراسات لكل أحياء مدينة درعا لعرضها على عدد من المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والمجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين موضحاً أن الدراسات تتضمن استبدال خطوط قديمة وتعزيل وتسليك بعض الخطوط.

لما المسالمة

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