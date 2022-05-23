الكأس العاشرة.. لوحة مسرحية شعرية دعماً للمواهب الشابة

السويداء-سانا

استضاف فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء اليوم تجربة هي الأولى من نوعها من خلال عرض لوحة مسرحية شعرية بعنوان “الكأس العاشرة” من تأليف وإخراج الفنان مشهور خيزران.

وتمثل اللوحة دراما حوارية من المسرح الشعري الشعبي تدور أحداثها في بيئة محلية من ريف محافظة السويداء وتحاكي هموماً مجتمعية ووطنية.

مؤلف ومخرج العمل وهو رئيس تجمع مسرح الناس بفرع نقابة الفنانين بالمنطقة الجنوبية نوه في كلمة له بمبادرة الاتحاد باستضافة وإقامة أنشطة كهذه رغم أن للمسرح طقوسا وتقاليد خاصة به من وقت العرض المسائي إلى عناصر الإضاءة والموسيقا والمؤثرات الأخرى التي تساعد على إيصال الفعل للمتلقي.

ورأى خيزران أنه ألقى بنفسه في تجربة جديدة في المسرح السوري المعاصر الافتراضي ولا يعرف لأي مدى سيصل هذا النوع من المسرح الشعري باللهجة المحكية إلى المتلقي أو سيتفاعل معه وخاصة أنه جنح إلى التعليمية البريختية في المدرسة الملحمية التي تتلمذ عليها وبالغ في هزيمة السلبية في شخصياته محاولاً عبر النص وإخراج الأداء التمثيلي أن يدع المتلقي يتابع الأفعال بروح محايدة وناقدة وليأخذ بنفسه موقفاً من السلبية التي يشاهدها في سلوك شخصيات اللوحة.

رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء الكاتبة وجدان أبو محمود لفتت إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض مسرحي في الاتحاد وذلك بمناسبة إطلاق نادي الشباب الثقافي بالمحافظة الذي يهدف إلى استقطاب النخب الثقافية والمواهب الشابة ودعمها لافتة إلى أن أغلب ممثلي اللوحة المسرحية هم من الشباب الموهوبين.

شارك في تمثيل هذه اللوحة إضافة إلى مشهور خيزران كل من جيراز أبو سعد وعبير الحسن وروان أبو سرحان ورغد درويش.

وعلى هامش الفعالية التي حضرها حشد من الكتاب والمثقفين والمسرحيين والمواهب الشابة ألقى كل من الشابين سراج بريك ومجد الأوس قصيدتين تحية إلى روح الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب.

غسان خيو

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