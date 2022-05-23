طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم غد لتصبح حول معدلاتها نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 29 – 16

المنطقة الجنوبية 27 – 14

المرتفعات الجبلية 24 – 11

المنطقة الوسطى 28 – 17

المنطقة الساحلية 23 – 17

المنطقة الشمالية 32 – 14

منطقة الجزيرة 31 – 19

المنطقة الشرقية 35 – 19

منطقة البادية 32 – 17.

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