توقيع المجموعة الشعرية (ولا الليل سابق النهار) في ثقافي القامشلي

الحسكة-سانا

نظم المركز الثقافي في مدينة القامشلي حفل توقيع المجموعة الشعرية الأولى للشاعر إبراهيم مرعي بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وبين الشاعر مرعي في تصريح لمراسلة سانا أن المجموعة التي صدرت في 120 صفحة ضمت 53 قصيدة حملت في طياتها الأصالة والحداثة وحب الوطن وهموم الناس مشيراً إلى أنه نوع في البحور الشعرية حيث كتب في مجال الومضة والتفعيلة والشطرين الكامل والوافر والبسيط.

وأكد الباحث عبد الكريم عطوري أن المجموعة تأسر وتجذب المتلقي من البداية إلى النهاية حيث كان الشاعر مصراً على عدم الوقوع في البسيط بل كان موفقاً بموهبته اللغوية الرصينة فصاغها بلغة راقية وموفقة لتخلد في صورها الشعرية ذاكرته في الأيام الصعبة التي لا يمكن نسيانها ويصف في بعض قصائده الأماكن والأشياء التي عشقها في حياته وذاكرته التي تركت آثارها في صميم مشاعره.

يذكر أن الشاعر إبراهيم المرعي من مواليد 1976 يحمل إجازة في اللغة العربية من جامعة حلب.

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