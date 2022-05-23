بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة.. ندوة علمية في أكساد

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي وتحت شعار “بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة” أقامت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد ندوة علمية حول دور المنظمة في تمكين المرأة العربية والحفاظ على التنوع الحيوي بحضور 200 باحث من ممثلي الوزارات والمنظمات والهيئات والخبراء والمهتمين في الدول العربية في مجال التنوع الحيوي إضافة إلى عدد من الجامعات والمنظمات العربية والدولية.

وتهدف الندوة التي أقيمت اليوم بمقر المنظمة بدمشق وعبر تقنية الفيديو إلى تسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة في تطبيق أنشطة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي ومشاركتها في التوجهات العالمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصيانة النظم البيئية ما ينعكس إيجابياً على المجتمعات البشرية التي تشكل عمادها المرأة باعتبارها شريكة الرجل في النشاطات الزراعية.

وأكد المدير العام لأكساد الدكتور نصر الدين العبيد أن المركز نفذ عشرات المشاريع التنموية للمحافظة على التنوع الحيوي وتنميته والاستفادة منه وأكثر من 17 مشروعاً لتحسين الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع الحيوي على امتداد الوطن العربي وبمساحة 42 مليون هكتار إضافة إلى المشاريع في الثروة الحيوانية.

وقال العبيد: إن أكساد قامت بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية IDRC الكندي بإنشاء بنك معلومات نباتات المناطق الجافة العربية ADAB ويضم 3110 أنواع نباتية ويجري حالياً تحديثه مشيراً إلى أهمية مد جسور التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية في الدول العربية ومع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

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