وقفة في قطاع غزة تطالب الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

نظم عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر اليوم وقفة طالبوا فيها المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديه.

وذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع رفعوا صور عدد من الشهداء المحتجزة جثامينهم مطالبين بالضغط على الاحتلال لتسليمهم إلى ذويهم لتشييعها إلى مثواها الأخير.

ويحتجز الاحتلال جثامين 356 شهيداً معظمهم من الضفة الغربية وبينهم 55 جثماناً لشهداء من قطاع غزة و9 لشهداء ارتقوا داخل معتقلات الاحتلال كان آخرهم جثمان الشهيد داوود الزبيدي.

وأطلق الفلسطينيون أمس حملة للمطالبة بإعادة جثامين الشهداء تحت عنوان “بدنا أولادنا”.

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