البدء بتأهيل معمل الخميرة في حمص

حمص-سانا

بدأت شركة سكر حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعمليات تأهيل معمل الخميرة في الشركة مع الحفاظ على هيكليته وإصلاح الشبكة الكهربائية والصرف الصحي وخطوط الإنتاج.

مدير معمل الخميرة في شركة سكر حمص المهندس نجدات فياض قال في تصريح لمراسل سانا إن الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتضمن تنفيذ أعمال ترميم لمعمل الخميرة وتنفيذ أعمال ميكانيكية تتضمن تركيب واجهة رخام لواجهة المعمل بمساحة ألف متر مربع وورشة تيرولية لبقية واحات المعمل وتمديد أنابيب صرف مقاوم للأحماض وتنفيذ أرضيات من الإيبوكسي مقاومة للأحماض أيضاً وتنفيذ سيراميك نخب أول جدران ومنجور ألمنيوم ودهان طرش للأسقف ودهاناً زيتياً ومغاسل بورسلان للحمامات ومجروراً ونوازل مطرية.

وأشار فياض إلى أن من أعمال الترميم الميكانيكية تقديم وتركيب وتحرير آلة تقطيع وتعليق الخميرة الطرية وتركيب ضواغط هواء وفلاتر ومحركات خاصة لزوم خط سير عملية التخمير.

وحسب مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص المهندس طارق سفر فإن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد في القطر حالياً الذي ينتج الخميرة الطرية.

أحمد سليمان

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