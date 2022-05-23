بوشكوف: المفاوضات بين موسكو وكييف غير مدرجة على أجندة الغرب

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف أن المفاوضات بين موسكو وكييف غير مدرجة على أجندة الغرب.

ونقل موقع قناة (ار تي) عن بوشكوف قوله على قناته على تيليغرام إن “المفاوضات مع موسكو غير مدرجة في استراتيجية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكذلك رعاته الغربيين”.

وأضاف بوشكوف.. لا ينبغي لأحد أن يتظاهر بأن المفاوضات يمكن أن تسفر عن نتائج حتى يتغير الوضع نوعياً.

وكان مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أعرب أمس عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع نظام كييف بعدما جمدها بالكامل.

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