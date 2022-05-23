إصابة فلسطيني واعتقال 11 خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم واعتقل 11 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي الرمانة والزبابدة في جنين وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة شاب واعتقال آخر.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدات نعلين وكفر نعمة وبيرزيت شمال رام الله وحرملة وتقوع شرق بيت لحم ورمانة والزبابدة ومخيم بلاطة شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس أربعة عشر فلسطينيا في الضفة الغربية.

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