منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على تهديدات توسع الناتو

موسكو-سانا

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إن التهديدات بتوسع حلف شمال الاطلسي “الناتو” من شأنها زيادة الخطر والتوتر بالعالم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاس معلقا على خطط فنلنلدا والسويد للانضمام إلى الناتو:”ان المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة من توسع الناتو ولكن هذه المسألة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي” مؤكدا أن عسكرة المنطقة بشكل إضافي لا تخدم تعزيز الأمن بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وتقدمت فنلندا والسويد الأربعاء الماضي بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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