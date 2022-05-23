تغريم صاحبي مخبزين في درعا بسبب نقص وزن ربطة الخبز

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم ضبطين تموينين بحق صاحبي مخبزين بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز وتم تغريمهما بمبلغ يتجاوز 3 ملايين ليرة سورية.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبدالله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عناصر حماية المستهلك نظموا ضبطين بحق صاحبي مخبزي الوليد بمدينة درعا ووادي الذهب بالغارية الشرقية بمخالفة إنتاج خبز غير مطابق وصاحبي مخبزي اليعقوب في بلدة الغارية الغربية والجماز في بلدة الطيبة بسبب مخالفة التعليمات الإدارية الخاصة بمواعيد العمل.

وأكد عبدالله أن دوريات حماية المستهلك تتابع واقع المخابز لرصد أي خلل مع التركيز على جودة الرغيف والالتزام بالوزن.

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