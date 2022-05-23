تنظيم 36 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية 36 ضبطاً تموينياً بحق مخابز ومحال وسيارات توزيع مخالفة إضافة إلى إغلاق 6 فعاليات تجارية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبط بحق صاحب سيارة بمخالفة تزوير ماركات تجارية وحيازة مواد منتهية الصلاحية والتلاعب بتاريخها.

ولفت زاهر إلى تنظيم ضبوط تموينية في ريف الحافظة بحق معتمدين لتوزيع الخبز بسبب مخالفة الاتجار بالخبز التمويني والبيع خارج البطاقة الإلكترونية وبحق مخبز بسبب نقص وزن ربط الخبز.

وبين زاهر أن الضبوط شملت عدم حيازة فواتير شراء أو حيازة فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار مشيراً إلى إغلاق 6 فعاليات تجارية بسبب مخالفات متنوعة.

علاء ابراهيم