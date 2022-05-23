SCS-NET

تنظيم 36 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في اللاذقية

2022-05-22

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية 36 ضبطاً تموينياً بحق مخابز ومحال وسيارات توزيع مخالفة إضافة إلى إغلاق 6 فعاليات تجارية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبط بحق صاحب سيارة بمخالفة تزوير ماركات تجارية وحيازة مواد منتهية الصلاحية والتلاعب بتاريخها.

ولفت زاهر إلى تنظيم ضبوط تموينية في ريف الحافظة بحق معتمدين لتوزيع الخبز بسبب مخالفة الاتجار بالخبز التمويني والبيع خارج البطاقة الإلكترونية وبحق مخبز بسبب نقص وزن ربط الخبز.

وبين زاهر أن الضبوط شملت عدم حيازة فواتير شراء أو حيازة فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار مشيراً إلى إغلاق 6 فعاليات تجارية بسبب مخالفات متنوعة.

علاء ابراهيم

انظر ايضاً

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على تهديدات توسع الناتو

موسكو-سانا أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إن التهديدات بتوسع حلف شمال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved