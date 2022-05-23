الخارجية الإيرانية تدين جريمة اغتيال العقيد خدايي

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده جريمة اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايى من قبل إرهابيين أطلقوا النار عليه جنوب شرق طهران.

وقال خطيب زاده في تصريح اليوم “إن الإرهابيين يتصورون انهم سيمنعون الشعب الإيراني من تحقيق أهدافه لكنهم لا يعلمون أن دماء الشهداء هي التي تضمن بقاء هذا الشعب وهذا البلد” مشيراً إلى أن هذه الجريمة ارتكبتها عناصر إرهابية محسوبة على نظام الاستكبار العالمي ويصاحبها دعم وصمت الدول التي تدعي محاربة الإرهاب.

واستشهد خدايي أمام منزله في العاصمة طهران بعد تعرضه لإطلاق نار وهو في سيارته من قبل إرهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية.

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