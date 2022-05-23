تسجيل أول إصابة بجدري القردة في النمسا

فيينا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في النمسا اليوم تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى شخص يعيش في العاصمة فيينا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية عن مسؤول في الصحة النمساوية قوله إن “مدينة فيينا سجلت أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة وهي لرجل يبلغ من العمر 35 عاماً نقل إلى المستشفى خلال الليل”.

وأضاف إن “المصاب يعاني من أعراض إضافة إلى الحمى الخفيفة والبثور على الوجه”.

وسجلت دول غربية بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسويد وسويسرا إصابات عديدة في الأسابيع الأخيرة.

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