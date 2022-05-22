ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاماً

روما-سانا

توج ميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه على ساسولو بثلاثة أهداف ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من موسم الكالتشيو لكرة لقدم.

وأحرز ثلاثية ميلان كل من اللاعبين أوليفيه جيرو “هدفين” وفرانك كيسي هدفاً بالدقائق 17-32-36.

وبهذا الفوز أنهى ميلان المسابقة بالمركز الأول برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي حل بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة بالمركز الـ 11 وتعود آخر مرة توّج بها ميلان بلقب الكالتشيو إلى موسم 2010-2011 و يعتبر هذا اللقب التاسع عشر له في مسيرته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency