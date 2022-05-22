ميدينسكي: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع نظام كييف

موسكو-سانا

أعرب مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع نظام كييف بعدما جمدها بالكامل.

وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة “او ان تي” التلفزيونية البيلاروسية: “مستعدون لمواصلة الحوار لكن على الجانب الأوكراني فعل ذلك أيضاً لأن تجميدها جاء بمبادرة منه بالكامل” مشيراً إلى أن روسيا لم ترفض أبداً المحادثات بما في ذلك على أعلى المستويات.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي: “قبل شهر سلمنا الجانب الأوكراني مشروع معاهدة حيث تم الاتفاق على عدد من المواقف الأساسية فيه وعزمنا على المضي قدماً ومنذ ذلك الحين لم تكن هناك رغبة في مواصلة الحوار من الجانب الأوكراني ولم يؤكد رسمياً حتى مشروع الاتفاق الذي وافق عليه”.

وكان ميدينسكي جدد التأكيد الأربعاء الماضي على أن بلاده مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency