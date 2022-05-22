صلاح وسون يتقاسمان جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تقاسم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير صدارة قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ” مع نهاية الجولة الختامية برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

سون نجح في وضع بصمته خلال فوز فريقه على نورويتش سيتي بخماسية نظيفة في وقت سابق اليوم بتسجيله “ثنائية” في الشوط الثاني ليصل إلى 23 هدفاً اعتلى بها صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ورغم أن صلاح لم يبدأ في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام وولفرهامبتون اليوم إلا أنه شارك كبديل في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف تقدم فريقه لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستطاع صلاح أن يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته بينما ناله سون لأول مرة على الإطلاق.