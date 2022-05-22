مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في ختام مباريات البريميرليغ.

ورغم تأخر مان سيتي بثنائية عن طريق ماتي كاش في الدقيقة الـ37 وفيليب كوتينيو في الدقيقة الـ69 إلا أنه عاد في خمس دقائق مجنونة وسجل ثلاثية عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقيتين الـ76 والـ81 ورودريغو في الدقيقة الـ78 وبهذا الفوز رفع مان سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي تغلب على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف.

يذكر أن مانشستر سيتي أحرز لقب بطل الدوري ثماني مرات من بينها لقب الدوري الإنكليزي العام الماضي أيضاً.

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