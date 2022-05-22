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مفوض الاتحاد الأوروبي يحذر إيطاليا من الركود الاقتصادي

2022-05-22

روما-سانا

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني من أن إيطاليا ربما تتجه نحو الركود إذا لم تحصل على أموال للتعافي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جينتيلوني قوله في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية: إن الأحزاب السياسية في إيطاليا بحاجة إلى تفهم تغير السياق كما تحتاج إلى دعم جدول الأعمال الإصلاحي لرئيس الوزراء ماريو دراجي.

بدورها قالت الصحيفة: إن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستحث إيطاليا على استكمال إصلاحات طال انتظارها والتي هي ضرورية لصرف أموال التعافي وذلك في تقييمها لحسابات البلاد غداً الإثنين.

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