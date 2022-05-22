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الجيش الجزائري يدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات

2022-05-22

الجزائر-سانا

حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة من مؤامرات وممارسات عدائية تحاك ضد الجزائر من قبل أطراف خارجية داعياً إلى تقوية الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الفريق شنقريحة قوله خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية في وهران: إن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين مبيناً أن وحدة الشعب وتماسكه هي سر قوة الجزائر ونجاحها في التصدي لأعدائها الذين يعملون ليلاً نهاراً وبكل الطرق والوسائل المتاحة على بث خطاب الفتنة والتفرقة والكراهية.

ولفت الفريق شنقريحة إلى أن هذه المؤامرات والممارسات العدائية أضحت خلفيتها مكشوفة للعيان مطالباً الجميع كلاً من موقعه بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي.

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