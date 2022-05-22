طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد فوق مناطق متفرقة بينما تستمر الأجواء السديمية المغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية نتيجة تشكل العواصف الترابية والغبار.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 85 كم/سا تثير الأتربة والغبار في المناطق الداخلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..