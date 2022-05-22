وزير فرنسي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيستغرق 20 عاماً

باريس-سانا

رأى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق ما بين 15 إلى 20 عاماَ.

وقال بون في مقابلة إذاعية نقلتها فرانس برس: علينا أن نكون صادقين حول هذا الملف… إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب… وإجراءات الانضمام قد تتطلب ما بين 15 إلى 20 عاماً.

وتشكل هذه التصريحات ضربة جديدة لطموحات نظام كييف ورئيسه فلاديمير زيلينسكي بإمكانية الانضمام إلى الاتحاد خلال فترة قصيرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن بدوره في وقت سابق أن تلك الخطوة قد تستغرق وقتا طويلاً داعياً دول الاتحاد الـ 27 إلى تشكيل صيغة جديدة أكثر ليونة تسمح بانضمام أعضاء جدد إليها.

ووقعت الرئاسة الأوكرانية في الـ 28 من شباط الماضي أي بعد 4 أيام على انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس طلباً رسمياً للانضمام على الفور إلى الاتحاد بموجب إجراء خاص فيما حذرت موسكو أكثر من مرة من تلك الخطوة معتبرة أنها لا تنفصل عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي ما يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لها ولأمنها الاستراتيجي.

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