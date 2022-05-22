إصابة مسؤول بمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية بانفجار عبوة ناسفة

موسكو-سانا

أصيب عمدة مدينة انيرغودار بمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية واثنان من حراسه الشخصيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وذلك بعد تلقى العمدة تهديدات متكررة من جانب القوات الأوكرانية قبيل هذا الحادث وفق هيئة حماية القانون في المدينة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في هيئات حماية القانون في المدينة قوله: إن العمدة أندريه شيفتشيك واثنين من حراسه أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت في مدخل منزله مضيفاً: إن العمدة تلقى تهديدات متكررة من جانب القوات الأوكرانية قبيل هذا الانفجار.

يشار إلى أن إنيرغودار هي مدينة في مقاطعة زابوروجيه بأوكرانيا وحررتها القوات الروسية في آذار الماضي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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