بيلاروس: رصد مجموعات تخريبية أوكرانية تحاول دخول أراضي البلاد

مينسك-سانا

أعلن وزير الدولة في مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش اليوم أنه تم رصد مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية تحاول دخول الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فولفوفيتش قوله في تصريح: إن المعدات الهندسية على طول الحدود مع أوكرانيا ترصد عمليات التخريب والاستطلاع التي تقوم بها مجموعات أوكرانية تحاول أحيانا دخول الأراضي البيلاروسية.

من جانبه تساءل رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية أناتولي لابو عن سبب وضع الجانب البولندي 15000 جندي على حدود البلاد مشيراً إلى أن حرس الحدود يتواصل بشكل مكثف وباستمرار مع الجيش البيلاروسي لمراقبة هذا الوضع وتحسباً لأي إجراء.

وكانت بيلاروس حذرت الشهر الماضي الدول الغربية المجاورة لها من أن شن أي عدوان عليها سيقابل برد مدمر على أراضيهم مشيرة إلى وجود نشاط عسكري غير اعتيادي على الأراضي الحدودية في بولندا وليتوانيا.

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