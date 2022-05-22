يعرب الشريف يحدد عوامل الفوز في لعبة الشطرنج

حمص-سانا

حقق يعرب الشريف نتائج ملفتة بالبطولات المحلية للشطرنج خلال مسيرته باللعبة التي بدأها في وقت مبكر من حياته وأثبت جدارته على المستوى التدريبي منذ دخوله هذا الميدان.

ففي تصريح لسانا قال الشريف 24 عاماً إنه بدأ مسيرته في اللعبة بعمر 5 سنوات طامحاً باعتلاء منصات التتويج والتميز في هذه اللعبة التي يعدها من أفضل الوسائل في تنمية المهارات الحركية والفكرية والبصرية حيث نال المركز الأول على مستوى المحافظة وحافظ على هذا المركز لعدة سنوات بفئات 8 و10 و12 و14 و16 و18 و20 عاماً على مستوى محافظة حمص إلى جانب البطولات المدرسية.

وأضاف الشريف: حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية عام 2009 التي أقيمت بحلب والمركز الثاني في بطولة الجمهورية بطرطوس عام 2010 والمركز الثالث في بطولة الجمهورية بدمشق 2019 كما نلت المركز الأول في بطولة جامعات سورية لأكثر من مرة إضافة إلى المركز الأول في البطولات الودية.

ولفت الشريف إلى أن احتراف الشطرنج وتدريبه لا يعد أمراً سهلاً إنما هو عملية تعلم طويلة تمتد لعدة سنوات وإن أهم سبب لكسب لعبة الشطرنج هو فهم أساليب اللعبة وقراءة طريقة لعب المنافس.

ويعد الشريف أصغر مدرب دولي للشطرنج في سورية حيث نال شهادة تدريب دولية عام 2018 ودرب في نادي عمال حمص لـ 5 سنوات ويدرب في نادي النصر الوطني حالياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency