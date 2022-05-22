وزير شؤون القدس: الاحتلال يهدد بهدم أكثر من 20 ألف منزل

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بهدم أكثر من 20 ألف منزل في المدينة.

ونقلت وكالة وفا عن الهدمي قوله في تصريحات اليوم إن سلطات الاحتلال كثفت عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس والتي طالت أكثر من 500 منزلاً خلال العامين الماضيين مشيراً إلى أنها ومنذ بداية العام الجاري زادت بشكل ملحوظ إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتياً.

ولفت الهدمي إلى أن الاحتلال يوسع المستوطنات المقامة على أراضي القدس ويربط بينها عبر سلسلة من الشوارع والأنفاق والجسور كما أن المستوطنين يصعدون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى كجزء من مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة مشدداً على أن المقدسيين سيواصلون الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وسيفشلون مخططات الاحتلال.

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