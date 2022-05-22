بمشاركة قوات الاحتلال الأمريكي ميليشيا (قسد) تداهم قرية بريف دير الزور

دير الزور-سانا

خطفت ميليشيا (قسد) بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من أبناء قرية بريهة بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية من الريف الشرقي للمحافظة في اتصال مع مراسل سانا بأن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بعربات عسكرية للاحتلال الأمريكي داهمت قرية بريهة بريف دير الزور الشرقي واقتحمت عدداً من المنازل واختطفت خلالها عدداً من أبناء القرية واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن عملية المداهمة ترافقت مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة ما تسبب بحالة من الذعر بين أبناء القرية .

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