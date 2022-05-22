القوات العراقية تقبض على 21 إرهابياً

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على 21 إرهابياً خلال عمليات نفذتها في أربع محافظات.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لخلية الإعلام الأمني قوله إنه “استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة اضافة إلى تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية”.

وتابع البيان إنه “تم إلقاء القبض على أربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين إضافة إلى القبض على ستة إرهابيين في كركوك” مشيراً إلى أنه تم تدوين أقوالهم أصولا وإحالتهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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