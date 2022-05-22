فنانون عالميون يدينون جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية أبوعاقلة

كاراكاس-سانا

وقع أكثر من 120 فناناً عالمياً رسالة تدين جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته الخطيرة على القانون الدولي الإنساني وطالبوا بفرض عقوبات على هذا الكيان لاعتدائه على الصحافة وحرية التعبير.

ونقلت قناة تيليسور عن الفنانين قولهم في رسالتهم التي نشرت على مواقع إلكترونية متعددة بعد جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي: “إن مقتل أبو عاقلة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الصحافة وحرية التعبير ما قد يشكل جريمة حرب” مشيرين إلى أن حكومات عدة تواصل تمويل وحماية الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

واستنكر الفنانون “هجوم القوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح على المعزين الفلسطينيين وقيام الجنود بضرب المشيعين”.

ومن الفنانين الذين وقعوا الرسالة الموسيقي البريطاني روجر ووترز والممثلة الأميركية سوزان ساراندون والموسيقي الأمريكي توم موريلو.

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