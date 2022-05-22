تشكيل لجان صحية توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت جمعية أصدقاء مرضى السرطان (شفاء) بالسويداء بتشكيل لجان صحية نسائية لنشر التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن تشكيل اللجان بدأ من قرى منطقة شهبا والمنطقة الغربية والجنوبية الشرقية وصولاً إلى جميع مناطق المحافظة انطلاقاً من أهمية الكشف المبكر في رفع نسبة الشفاء لدى المرضى خاصة مع وجود نسبة إصابات بالمرض تعد مرتفعة في المحافظة قياساً بعدد السكان.

وبين مقلد أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف الجمعية في نشر الوعي الصحي حول المرض وأسباب الإصابة به وتقديم مختلف أشكال الخدمات للمرضى واستكمال أعمال بناء المشفى التخصصي للأورام.

وتأسست جمعية أصدقاء مرضى السرطان (شفاء) بالسويداء نهاية عام 2007 وبدأت عملها عام 2008 وهي تقدم مختلف أشكال الخدمات للمرضى.

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