من عرض (موت موظف) على مسرح الحمراء بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية بلغارية لتطوير التعاون والعلاقات الثنائية
2022-05-21
بمشاركة سورية… جمعية الصحة العالمية تفتتح أعمال دورتها الـ75 غداً
2022-05-21
افتتاح معرض (سورية مهد الحضارات) في سلطنة عمان
2022-05-21
مذكرة تفاهم للتعاون بين سورية وصربيا في المجال الزراعي
2022-05-21
مباحثات سورية عمانية حول تطوير التعاون في مجال الآثار والمتاحف
2022-05-21
روسيا: آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها
2022-05-20
صباغ: إنهاء الاحتلال ورفع التدابير القسرية المفروضة على بعض الدول شرط لمعالجة تحديات الهجرة
2022-05-20
محليات
إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة القصير بريف حمص
2022-05-22
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة
2022-05-22
إخماد حريق في أراض زراعية في بلدة جدية بدرعا
2022-05-22
ماهي توصيات المؤتمر العلمي الثالث عشر للبحوث العلمية الزراعية؟
2022-05-21
إخماد حريق اندلع في أحراج قرية بيت الجبل بريف طرطوس
2022-05-21
القبض على شخصين من مروجي المخدرات ومصادرة 60 كيلوغراماً من الحشيش المخدر في عربين بريف دمشق
2022-05-21
إخماد حرائق في ريفي درعا وحمص تسببت بأضرار مادية
2022-05-21
رياضة
جبلة يفوز على الأنصار اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2022-05-21
افتتاح نادي الشهيد باسل الأسد الرياضي في المدينة الجامعية بدمشق
2022-05-21
النرويجي رود يتوج بلقب بطولة جنيف للتنس
2022-05-21
بروين أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي للموسم الحالي
2022-05-21
رابطة محترفي التنس العالمية: قرار مسؤولي ويمبلدون رفض مشاركة الرياضيين الروس غير عادل
2022-05-21
علي زهرة يحرز لقب بطولة حماة بالشطرنج لفئة الرجال
2022-05-21
منافسات قوية في بطولة حلب لبناء الأجسام بفئة الفيزيك
2022-05-21
اقتصاد
صناعة المواد الغذائية في الصين تشهد توسعاً مطرداً خلال العام الجاري
2022-05-22
بدء الاكتتاب على شراء بذار البطاطا للأصناف المحلية بالسويداء
2022-05-22
قناة ألمانية: على أوروبا أن تخشى وقف روسيا اليورانيوم أكثر من الغاز
2022-05-22
آلات ومنتجات مصنعة محلياً في معرض (سينكس) على أرض مدينة المعارض
2022-05-21
مذكرة تفاهم للتعاون بين سورية وصربيا في المجال الزراعي
2022-05-21
حملة الأمانة السورية للتنمية تعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية بريف اللاذقية-فيديو
2022-05-21
ملتقى الاستثمار الاقتصادي بطرطوس.. توظيف المؤسسات الفاعلة وإقامة مشاريع تنموية
2022-05-21
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من عرض (موت موظف) على مسرح الحمراء بدمشق
2022-05-22
تصوير: غيدة رسوق
مسرحية (موت موظف)
2022-05-22
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