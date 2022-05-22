روسيا: دول آسيوية في بريكس ومنظمة شنغهاي مهتمة بالتعاون معنا

موسكو- سانا

أكد السفير المتجول في الخارجية الروسية نيكولاي كورتشونوف أن دولاً آسيوية من مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون مهتمة بالتعاون مع روسيا في القطب الشمالي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كورتشونوف الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي قوله إن “دول المنطقة الآسيوية تبدي اهتماماً كبيراً بتطوير التعاون في المنطقة الشمالية” موضحاً أن الحديث يدور عن البلدان التي تظهر معدلات تنمية اقتصادية متسارعة والعديد منها أعضاء في مجموعة بريكس وفي منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام يقوم على حسابات استراتيجية ولها آفاق تعاون طويل الأجل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول للعمل في القطب الشمالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency