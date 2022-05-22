إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة القصير بريف حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر إطفاء حمص صباح اليوم حريقاً اندلع بمحاصيل زراعية في قرية الدمينة الغربية بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بمحاصيل زراعية بأراضي قرية الدمينة الغربية وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي المجاورة وإخماده والقيام بعملية التبريد.

وأشار إلى أن المساحة المحروقة بلغت نحو 25 دونماً وسبب الحريق شرارة كهربائية من أبراج التوتر المارة في المنطقة.

وكانت عناصر الإطفاء بحمص أخمدت أمس حريقاً نشب في مستودع بقرية الحيدرية بريف المحافظة الغربي واقتصرت الأضرار على الماديات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency